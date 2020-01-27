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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح المعرض العلمي لمدرسة الشهيد أحمد سالم مخبال بالغيضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
الخليج 365 - المهرة
افتتح وكيل أول المهرة مختار بن عويض الجعفري، والمهندس سالم محمد العبودي وكيل المحافظة للشؤون الفنية، المعرض العلمي المنهجي الرابع التي أقامته مدرسة الشهيد أحمد سالم مخبال الأساسية للبنين تحت رعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي.
وفي التدشين، اشاد بن عويض بالجهود المبذوله لإعطاء الطلاب المعلومات التي تتخذ في المناهج وتطبيقها عملياً على الواقع.
وأعرب بن عويض، عن مدى شكره للمعلمين والقائمين على المعرض والجهود المبذولة لإنجاح فعاليات المعرض العلمي المنهجي التي نظمته إدارة مدرسة الشهيد أحمد سالم مخبال.
وأكد بن عويض، أن قيادة السلطة المحلية الممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت يولي قطاع التعليم اهتمام خاص وذلك ضمن سعيها في تطوير العملية التعليمية والتربوية بالمحافظة ، متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب والمعلمين وكل القائمين والمهتمين بالجانب التعليمي لخدمة المحافظة.
من جانبه، تحدث مدير عام مكتب التربية والسكان بالمحافظة الاستاذ سمير مبخوت هراش عن اهمية الأنشطة الصفية واللاصفية لدى الطلاب ، شاكراً جهود القائمين على المعرض لإنجاح المعرض العلمي وإدارة مدرسة الشهيد أحمد سالم مخبال لما من شأنه يلامس واقع الطلاب وفق الدروس الذي اتخذت من المناهج.
وأبدى هراش، استعداد مكتب التربية والتعليم بالمحافظة في تقديم كافة التسهيلات بحسب الامكانيات المتاحة ، داعياً قيادة السلطة المحلية الأهتمام بالجانب العلمي من أجل مصلحة المحافظة.
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