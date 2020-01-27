شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل : انتحار الأمير "تركي آل سعود".. ماالسبب وما علاقة محمد بن سلمان؟ والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مصادر متطابقة، عن محاولة وشيكة لانتحار خطيرة لأحد أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود"، إلا أنه تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

وأوضح الأمير المقيم في ألمانيا، خالد بن فرحان آل سعود، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن الأمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حاول الانتحار داخل محبسه؛ حيث أنه موقوف ضمن حملة مكافحة الفساد لولي العهد السعودي الأميرمحمد بن سلمان.

وأشار خالد بن فرحان، إلى أن الجهات المسؤولة عن سلامة الأمير تركي بن عبد الله، قامت بإنقاذه في اللحظات الأخيرة من الموت، مبينًا أنها محاولة للضغط على محمد بن سلمان من أجل الإفراج عنه.

وتطابقت المعلومات التي أوردها الأمير السعودي، مع ما نشرته مصادر إعلامية بشأن محاولة انتحار الأمير تركي بن عبد الله، إلا أنها لم توضح الطريقة التي حاول بها الانتحار.

Advertisements

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أكدت أنه لا يزال هناك عدد من الأمراء السعوديين ذوي الثراء الفاحش محتجزين ضمن حملة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد في المملكة.

ومن أبرز الأمراء، تركي بن عبد العزيز، المتهم بالكسب غير المشروع في بناء مترو الأنفاق في الرياض، ولا يزال المتهم يقبع في الاحتجاز دون أي تهم رسمية موجهه إليه، بحسب الصحيفة.

والأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود (47 عامًا) ابن بارز للملك المتوفي عبد الله، وهو طيار مقاتل حاصل على درجات علمية متقدمة وتدرب في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكان الأمير تركي بن عبد العزيز، يوصف بالحاكم القوي للرياض، ثم المدير التنفيذي لمؤسسة الملك عبد الله التي تمول أعمال خيرية في جميع أنحاء العالم بمليارات الدولارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــاجل : انتحار الأمير "تركي آل سعود".. ماالسبب وما علاقة محمد بن سلمان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.