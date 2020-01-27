شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة ترشيح عبدالكريم شايف محافظا لعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى قيادي مؤتمري في عدن الانباء المتداولة عن ترشيح السفير عبدالكريم شائف محافظا لعدن.

وقال القيادي المؤتمري الذي فضل عدم ذكر اسمه ان السفير عبدالكريم شائف قد تجاوز منصب المحافظ واعتلاه سنوات عدة كقائم أعمال المحافظ وفي ظروف معقدة وصعبة واستطاع ضبط امور المحافظة بمديرياتها الثماني.

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واوضح المصدر ان شائف مضى على تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا بوزارة الخارجية منذ ديسمبر 2014 وظل سنوات دون ان يصدر به قرار سفير في السفارات الشاغرة ؛ كما انه ظل في انتظار طويل لمقابلة الرئيس هادي حتى افرج عبدالله العليمي مدير مكتب الرئاسة اليمنية على الطلب وتسريب الانباء عن طرح اسم شائف كأحد المرشحين بقوة لمنصب المحافظة الذي تجاوزه شائف بحسب المصدر وارادوا بتسريب الخبر الزج بالرجل في خضم الصراع القائم بين الشرعية واعوانها من الاخوان والمجلس الانتقالي.

ويعد عبدالكريم شائف من القيادات المؤتمرية التي قادت المؤتمر الشعبي العام بنجاح ورأس اللجنة الدائمة المحلية على مدى سنوات طويلة حتى ثورة 11 فبراير 2011م .