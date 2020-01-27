اخبار الخليج / اخبار اليمن

الوليدي يدعو الميسري للعودة إلى عدن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر الوليدي يدعو الميسري للعودة إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا العميد الركن علي منصور الوليدي مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة والمنسق العام للجنة التهدئة ، دعا المناضل أحمد بن احمد الميسري الى العودة فورا الى عدن.

 

Advertisements

وقال العميد الوليدي في منشور نشره اليوم على صفحته على الفيس بوك : "بذلنا كل ما في وسعنا في لجنة التهدئة لمنع الصدام الجنوبي الجنوبي ولا نزال نسعى جاهدين الى ذلك".

 

واضاف العميد الوليدي " واليوم نكرر دعوتنا للمناضل احمد الميسري ورفاقه بالعودة فورا الى عدن ، تلبية دعوة أخواننا في المجلس الانتقالي للحوار الجنوبي الجنوبي ، والجلوس مع كافة القوى الجنوبية على طاولة الوفاق الوطني الجنوبي .. فالجنوب يتسع لكل أبناءه!".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوليدي يدعو الميسري للعودة إلى عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا