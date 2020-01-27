شكرا لبحثكم عن خبر الوليدي يدعو الميسري للعودة إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا العميد الركن علي منصور الوليدي مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة والمنسق العام للجنة التهدئة ، دعا المناضل أحمد بن احمد الميسري الى العودة فورا الى عدن.

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وقال العميد الوليدي في منشور نشره اليوم على صفحته على الفيس بوك : "بذلنا كل ما في وسعنا في لجنة التهدئة لمنع الصدام الجنوبي الجنوبي ولا نزال نسعى جاهدين الى ذلك".

واضاف العميد الوليدي " واليوم نكرر دعوتنا للمناضل احمد الميسري ورفاقه بالعودة فورا الى عدن ، تلبية دعوة أخواننا في المجلس الانتقالي للحوار الجنوبي الجنوبي ، والجلوس مع كافة القوى الجنوبية على طاولة الوفاق الوطني الجنوبي .. فالجنوب يتسع لكل أبناءه!".