شكرا لبحثكم عن خبر العرب يكشف الجهة المسيطرة على مفرق الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية، حقيقة الأخبار التي تتحدث عن سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على مفرق الجوف، أمس الأحد.

وقالت المصادر بأن مفرق الجوف لم يسقط بيد الحوثي، حسب ما أشاعته قناة الجزيرة ومليشيا الحوثي الساعات الماضية وحتى اللحظة.

وأضافت الحوثيون لم يسيطروا على مفرق الجوف .

من جهته كشف مراسل قناتي العربية والحدث محمد العرب، زيف قناتي المسيرة التابعة للحوثي، والجزيرة التابعة لقطر، في الأحداث الأخيرة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

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ونشر العرب تغريدة له صورة لقيادي حوثي قتل الخميس الماضي (23/1) وعرضته المسيرة والجزيرة السبت(25/1)، ضمن انتصارات قواتها في الجبهة، أي بعد يومين من مقتله.

وأكد بأن هذا يدل أن الصور التي بثت اليوم قديمة.. كاشفا بأن جثته مازالت لدى الجيش الوطني.

وفي وقت سابق، أطلق محمد العرب وصفا جديدا للقيادي الحوثي أبو علي الحاكم، متهماً إياه بتقديم المئات من الزنابيل في مأرب من أجل صورة .

ووصف، أبو علي الحاكم بـ (الصغير) وأنه جديد على الحرب وصغير على قيادتها، بدفعه لمئات الزنابيل من أجل التقاط صورة، حيث وصفها بأغرب صورة في التاريخ .

وقال العرب: "سنضحك طويلا على الشامتين بتعثرنا.. ليس العيب أن تتعثر الرجال لكن العيب أن لا تنهض من جديد.. وين أبو علي الحاكم الان".

وأضاف العرب قائلاً: "جديد أنت على الحرب يا صغير تدفع بمئات الزنابيل من أجل صورة تلك لعمري أغرب صورة في التاريخ.. النصر الاعلامي ثمنه دماء الزنابيل والسذج هذا هو ديدن الحوثي"