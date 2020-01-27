طلائع الجيش الوطني والقبائل يجتازون فرضة نهم بشكل عاجل بعد السيطرة الكاملة عليها ويصلون إلى هذه المنطقة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية لـ يمن تايم ان قوات الجيش الوطني مسنودة بالقبائل اليمنية تمكنت من السيطرة على الكاملة على فرضة نهم . وطبقا للمصادر فإن معارك عنيفة تدور الان بين طلائع الجيش الوطني ومليشيات الانقلاب الايرانية في القلب بإتجاه منطقة " ملح " متوقعة ان يتم السيطرة على المنطقة خلال الساعات القليلة القادمة .

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