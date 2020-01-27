شاهد الظهور الاول للعميد مهران القباطي بعد استهداف صاروخ حوثي للمئات من جنوده في مارب

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يزيد بن سلمان - شبوة - بعد عدة ايام من مقتل وإصابة العشرات من جنود اللواء الرابع حماية رئاسية ، ظهر قائد اللواء " مهران قباطي " وهو يزور الجرحى في احدى مستشفيات محافظة مأرب . ويعد هذا الظهور الأول للقائد مهران عقب مغادرته عدن في أغسطس الماضي . وكان قد تعرض افراد اللواء الرابع حماية رئاسية لعملية غادرة اودت بحياة العشرات في احد مساجد محافظة مأرب قبل عدة أيام.

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