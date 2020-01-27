قائد العسكرية الثالثة يتفقد جبهتي "صرواح وهيلان" ويشيد بالجاهزية القتالية

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يزيد بن سلمان - شبوة - تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي يوم الأحد، مواقع أبطال الجيش الوطني في جبهتي هيلان وصرواح غرب محافظة مارب.

واطلع قائد المنطقة العسكرية الثالثة، خلال الزيارة، على أحوال المقاتلين بجبهتي صرواح وهيلان مشيداً بالروح المعنوية العالية وجاهزيتهم القتالية التي يتمتعون بها، مثمناً التضحيات الجسيمة التي يقومون بها في مواجهة المليشيات الحوثية الانقلابية.

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وشدد اللواء الحبيشي، على بذل المزيد من الجهود واليقظة العالية حتى تخليص الوطن من المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن.. مثمناً الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودي.

رافقه خلال الزيارة قائد اللواء 13 مشاه العميد علي الحوري وقائد اللواء 143مشاه العميد ذياب القبلي نمران.

يأتي هذا تزامناً مع معارك عنيفة تدور في جبهة هيلان وسط تقدم ملحوظ لقوات الجيش الوطني.