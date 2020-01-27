المهرة تشارك في مهرجان الشعوب والتراث الدولي الثالث بالعاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

شاركت محافظة المهرة في مهرجان الشعوب والتراث الدولي الثالث بمحافظة عدن للمرة الثانية على التوالي ضمن عدد من الدول العربية والأجنبية و محافظات اليمنية المحرره والذي أقامة مؤسسة أبذار التنموية الثقافية تحت رعاية قيادة التحالف العربي وذلك خلال الفترة من 23 - 24 يناير 2020م.



وأستعرض نجاح المهرة، البيت المهري القديم وملمؤسات شعبية والعديد من والمقتنيات التراثية من أواني فخارية وملابس تراثية وأدوات وحرف يدوية قديمة وأبرز الرقصات شعبية قديمة.

وتهدف مشاركة محافظة المهرة في مهرجان الشعوب الدولي من أجل أظهار إرث وثقافة وحضارة وتاريخ محافظة المهرة بصورة تليق به ، وكذا تمثيل محافظة المهرة من بين عدد من الدول العربية والأجنبية والمحافظات اليمنية المشاركة في المهرجان.

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وثمّـن الشباب المهرة المشاركين في المهرجان جمعية وحدة شباب المهرة وروضة صيرة على ما قدموه من تسهيلات لتمكين الشباب من المشاركة في مهرجان الشعوب والتراث الدولي وفق الأمكانيات المحدوده كونـه يعد أكبر حدث تاريخي وثقافي يقام في العاصمة عدن.

وشكـر شباب المهرة، مؤسسة أبذار التنموية الثقافية على إتاحة لهم الفرصة للمشاركة في المهرجان الشعوب الدولي وعلى بذلوه من جهود من أنجاح المشاركة وتمثيل محافظة المهرة من بين الدول والمحافظات اليمنية المشاركة.

وأتت مشاركة محافظة المهرة في مهرجان الشعوب والتراث بجهود شابية ذاتيـة بعد مشاركتها في النسخة الثانية بالتنسيق مع جمعية وحدة شباب المهرة وذلك من أجل أظهار تاريخ وهوية وتراث المحافظة رغم شحة الأمكانيات.

وكان قد أطلع وكيل أول محافظة عدن الأستاذ محمد نصر الشادلي وقيادة التحالف العربي على النجاح المهري ، مستمعين من قائمين على الجناح الى شرحاً موجزاً بما تشتهر به المحافظة من مؤروث شبعي ، معبرين عن مدى أعجابهم بما شاهدوه من مقتنيات تراثية ورقصات شعبية تشتهر بها محافظة المهرة منذ القدم.