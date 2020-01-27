شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني: سندعم نادي شعب حضرموت في مشاركته الآسيوية القادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 الخليج 365 - المكـلا أجرى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس نادي شعب حضرموت الرياضي الكابتن عامر بن مرضاح، هنأه فيه بمناسبة احراز فريق القدم بالنادي كأس بطولة الدوري التنشيطي لمرسم 2020/2019م.

Advertisements ونقل المحافظ تهانيه الى لاعبي وجمهور النادي، مؤكداً أهمية الحدث والإنجاز الرياضي الكبير بإحراز نادي الشعب لبطولة الدوري على مستوى الوطن. وأكد المحافظ أنه سيلتقي بإذن الله قريباً بالمكلا بعثة الفريق وإدارته، وأن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستقف الى جانب النادي وستدعم مشاركته الآسيوية القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحسني: سندعم نادي شعب حضرموت في مشاركته الآسيوية القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.