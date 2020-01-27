شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية من يومنا الاثنين.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني اليوم الإثنين، 27/كانون الثاني/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ بالأسماء.. نقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت بالمكلا تنتخب لاختيار هيئة جديدة https://www.elyamnelaraby.com/454443/ ـ أكثر من 200 جثة للميلشيات تصل إلى صنعاء وذمار قادمة من نهم https://www.elyamnelaraby.com/454432 ـ الحوثية تسحب عناصرها من النقاط الأمنية بصنعاء إلى جبهة نهم https://www.elyamnelaraby.com/454431 ـ بالصور.. محافظ تعز يتفقد مشروع طريق "عليافه" الإستراتيجي في مديريات الشمايتين والمواسط https://www.elyamnelaraby.com/454428 ـ جرحى من الحوثيين خلال هجوم للقوات الحكومية بتعز https://www.elyamnelaraby.com/454427 Advertisements ـ القديمي: وصول أسلحة إيرانية إلى مليشيا الحوثي عبر ميناء الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/454422 ـ القوات المشتركة تسيطر على آخر معسكرات مليشيا الحوثي شمالي الضالع https://www.elyamnelaraby.com/454420 ـ خلال اللقاء السنوي الثاني لشرطة تعز.. مسؤول: ندعم الأجهزة الأمنية https://www.elyamnelaraby.com/454416 ـ البيضاء.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في جبهة قانية https://www.elyamnelaraby.com/454415 ـ أزمة جديدة في مادة الغاز المنزلي بالعاصمة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/454404 ـ الحوثية تقصف مناطق للمشتركة في الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/454398

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