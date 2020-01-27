تعرف على النشرة الجوية التحذيرية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365 - علي كامل:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، النشرة التحذيرية المتوقعة خلال ال 24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



ووفق المركز، فإن درجات الحرارة الصغرى المسجلة اليوم في بعض محطات الرصد الجوي:

المدينة عمران ذمار صنعاء السدة عتق إب

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درجة الحرارة 3.3 3.5 5.0 7.8 9.0 9.6

وتشير خرائط الطقس السطحية والعلوية المحللة في المركز الوطني للأرصاد والنماذج العددية المعتمدة الى تعمق امتداد المرتفع الجوي السيبيري مصحوباً بكتلة هوائية باردة الى شديدة البرودة تتأثر بها مناطق واسعة من بلادنا.

وتوقع المركز أن تسود مناطق واسعة من بلادنا أجواء باردة الى شديدة البرودة حيث تكون على المرتفعات الجبلية أجواء شديدة البرودة على محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار, البيضاء , اب ,الضالع وأبين) وعلى المناطق الصحراوية وخصوصاً (صحاري محافظات المهرة, حضرموت واجزاء من شبوة) واجزاء من الهضاب الداخلية خلال الـ24ــساعة القادمة مع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى بمعدل (1 - 3) درجات مئوية عما سجلت عليه يومنا هذا ومن المتوقع ان يصل معدل الانخفاض على اجزاء من المناطق الصحراوية بمعدل (3-5) درجات مئوية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الأخوة المواطنين، كبار السن والأطفال بارتداء الملابس الشتوية مع التدفئة المناسبة اثناء الليل والصباح الباكر، المزارعين بتغطية المزروعات وعدم سقيها حيث من المحتمل تشكل الصقيع على اجزاء من المناطق انفة الذكر.