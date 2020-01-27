شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. نقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت بالمكلا تنتخب لاختيار هيئة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 حضرموت - الخليج 365 عقدت نقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت مؤتمرها العام الثاني تحت شعار ( رسم مستقبل حضرموت التنموي ) برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمدينة المكلا بمشاركة المهندسين والمهندسات أعضاء النقابة في جميع مديريات حضرموت ساحلاً ووادياً.

حيث جرت عملية الانتخابات لاختيار هيئة تنفيذي جديدة للنقابة تحت أشراف مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت وتشكيل لجان الفرز من الحاضرين المهندسين بالقاعة وسطة تنافس المرشحين للرئاسة المرشحين للأعضاء. وقد كانت نتائج الانتخابات بعد أعلان لجنة الفرز النتيجة كالآتي : المهندس / عمر مبروك مخير رئيساً المهندسة / راجيهان محضار حسن الكلدي عضواً المهندس / لطفي سالم بن شهاب عضواً Advertisements المهندسة / منياء ربيع بلخير عضواً المهندس / جهاد لطفي بلفاس عضواَ المهندس / لطفي صالح علي الخلاقي عضواً المهندسة / بشرى عبيد سالم الجوهي عضواً المهندس / محسن منصور العامري عضواً المهندس / هبة محمد عمر دومان عضواً المهندس / محمد عبدالكريم باجسير عضو احتياطي المهندس / علاء علي عثمان العمودي عضو احتياطي وفي ختام فعاليات المؤتمر الانتخابي لنقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت قدم الحاضرين من المهندسين والمهندسات التهاني والتبريكات لجميع الفائزين بالهيئة التنفيذية الجديدة للنقابة للمرحلة القادمة لنيلهم ثقة زملائهم لما من شأنه خدمة المهنة الهندسية ومتابعة حقوق المهندسين بالمحافظة.

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