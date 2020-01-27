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صنعاء - ياسمين الخيامي - كفيل سعودي يثلج صدور كل المغتربين في المملكة ويبهج قلوبهم بعمل نبيل جعل كل المقيمين يتمنون اللقاء به لتقبيل رأسه ( صورة اسعدت وافرحت كل مقيم )

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