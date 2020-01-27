شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو ..بعد تهديدات حوثية باقتحام مأرب واخضاعها لسيطرتهم..أمريكا تباغت الجميع وتتدخل بشكل سريع وطيرانها الحربي يوجه ضربة تدميرية لهذا الطرف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..بعد تهديدات حوثية باقتحام مأرب واخضاعها لسيطرتهم..أمريكا تباغت الجميع وتتدخل بشكل سريع وطيرانها الحربي يوجه ضربة تدميرية لهذا الطرف

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو ..بعد تهديدات حوثية باقتحام مأرب واخضاعها لسيطرتهم..أمريكا تباغت الجميع وتتدخل بشكل سريع وطيرانها الحربي يوجه ضربة تدميرية لهذا الطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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