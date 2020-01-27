شكرا لمتابعة خبر عن سبب صدمة كبيرة لكل المقيمين..13 مغترب في المملكة يباغتون السلطات السعودية ويقدمون على عمل فاضح ومحرم شرعا..لن تصدق ماذا فعلو وكيف كان مصيرهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سبب صدمة كبيرة لكل المقيمين..13 مغترب في المملكة يباغتون السلطات السعودية ويقدمون على عمل فاضح ومحرم شرعا..لن تصدق ماذا فعلو وكيف كان مصيرهم

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