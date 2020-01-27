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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس في جبهة نهم ولا الجوف ولا مأرب ولا الساحل الغربي..خبر كارثي ورد قبل قليل من هذه المحافظة واثار جنون مهدي المشاط واخرج عبد الملك الحوثي من جحره

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كانت هذه تفاصيل خبر ليس في جبهة نهم ولا الجوف ولا مأرب ولا الساحل الغربي..خبر كارثي ورد قبل قليل من هذه المحافظة واثار جنون مهدي المشاط واخرج عبد الملك الحوثي من جحره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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