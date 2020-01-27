شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل .. ملك الأردن يصعق "الاميرة هيا بنت الحسين" ويقوم قبل قليل بهذا إلاجراء الصادم مع "محمد بن زايد" .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم اتصالا هاتفيا من ملك الأردن عبدالله الثاني.

وكتب بن زايد، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر :

"‏تلقيت اتصالًا هاتفيًا من أخي جلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن الشقيق.. ناقشنا خلاله سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة وأهم القضايا والتطورات في المنطقة وأهمية العمل المشترك مع المجتمع الدولي لتثبيت الأمن والاستقرار فيها".

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