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الحوثية تسحب عناصرها من النقاط الأمنية بصنعاء إلى جبهة نهم

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صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

الحوثية تسحب عناصرها من النقاط الأمنية بصنعاء إلى جبهة نهم

صنعاء - الخليج 365

بدأت ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء بسحب عناصرها في النقاط الأمنية المنتشرة بصنعاء بالتوجه إلى القتال في جبهة نهم (شرق صنعاء)، والتي تدور فيها معارك مع القوات الحكومية منذ نحو أسبوع.

 

وقالت مصادر مطلعة إن ميليشيا الحوثي وجهت قادة النقاط الأمنية المنتشرة في العاصمة صنعاء ومناطق متفرقة بإرسال عدد من الجنود إلى القتال في جبهة نهم، بعد سقوط خسائر في المقاتلين خلال الأيام الماضية.

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وأفادت المصادر "أن عددا من عناصر الميليشيات غادروا بعض النقاط الأمنية في العاصمة صنعاء وذلك للتوجه إلى القتال في جبهة نهم".

 

وشيعت ميليشيا الحوثي الانقلابية اليومين الماضيين عشرات القتلى الذين لقوا مصرعهم في المعارك المشتعلة في جبهة نهم بصنعاء.

 

يشار إلى أن المعارك التي اندلعت في جبهة نهم بين الجيش وميليشيا الحوثي هي الأعنف منذ العام 2016 وما تزال على أشدها، وأسفرت سقوط عشرات القتلى والجرحى من بينهم قيادات حوثية رفيعة.

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