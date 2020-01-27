شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرحى من الحوثيين خلال هجوم للقوات الحكومية بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل وجرح عدد من مليشيا الحوثي في إحدى جبهات محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.



وأضافت مصادر محلية، أن القوات الحكومية هاجمت مواقع الحوثيين في جبل هان بجبهة الضباب.

وأسفرت المعارك بين الجانبين سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي.

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