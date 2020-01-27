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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تسيطر على آخر معسكرات مليشيا الحوثي شمالي الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
سيطرت القوات المشتركة على آخر معسكرات ميليشيا الحوثي شمالي الضالع، فيما دمرت دبابة في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.
وأكدت مصادر عسكرية، أنّ القوات المشتركة شمالي مديرية قعطبة، سيطرت بالكامل على معسكر الحساحس الذي كانت تتمركز فيه ميليشيات الحوثي في منطقة بيت الشرجي، بعد محاصرتها المعسكر أكثر من يومين، وبالتزامن والتصدي لأكثر من محاولة تسلّل لمواقع الميليشيا غربي المحافظة.
إلى ذلك، دمّرت القوات المشتركة دبابة للميليشيا جنوبي الحديدة عقب استهدافها تجمعات سكنية في مديرية الدريهمي.
وقالت القوات المشتركة، إنّ تلك الدبابة المستهدفة كانت تستخدم في قصف تجمعات سكانية بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، ضمن خروقها قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وأكّد الإعلام العسكري، أنّ مدفعية اللواء الثاني حراس الجمهورية، دمرت الدبابة المتمركزة في منطقة الشجن لحظة استهدافها قرية الدخن ساعا، رغم التزام القوات المشتركة اتفاق وقف إطلاق النار.
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