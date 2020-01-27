شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال اللقاء السنوي الثاني لشرطة تعز.. مسؤول: ندعم الأجهزة الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

تعز - الخليج 365

أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي دعم السلطة المحلية للأجهزة الأمنية للقيام بدورها المطلوب في تحقيق الأمن والإستقرار بالمحافظة وضبط المخلين بالسكينة العامة.



جاء ذلك خلال فعالية اللقاء السنوي الثاني الذي نظمته شرطة محافظة تعز بعنوان "عام البناء والاستقرار 2020م" وتدشين رؤيتها الأمنية لهذا العام ، وذلك برعاية نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه المهندس احمد الميسري ومحافظ المحافظة نبيل شمسان وبحضور الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة وأركان حرب محور تعز العميد عبد العزيز المجيدي ومدراء الاجهزة والوحدات الأمنية وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية.

وهنأ وكيل أول المحافظة باسم السلطة المحلية، المؤسسة الأمنية بالمحافظة بمختلف وحداتها وأجهزتها بمناسبة عقد هذا المؤتمر وتدشين العام الجديد 2020 والذي تمنى أن يكون عاما حافلا بالعطاء والانجازات للسلطة المحلية والعسكرية والأمنية وعام الانتصارات والأمن والاستقرار.

ونقل المخلافي للجميع تحايا الاخ محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان، الذي يتابع باهتمام هذا المؤتمر وتمنياته للمؤسسة الأمنية التوفيق والنجاح في مهامهم وواجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وقال المخلافي ، لقد جسد الأداء الأمني المتميز في محافظة تعز خلال الأعوام الماضية، حصادا لتضحيات رجال الشرطة الاوفياء، الذين عملوا في ظروف هي مزيج من التعقيدات، وشحة الإمكانات، في ظل أوضاع الحرب التي تشهدها البلاد، واستطاعوا خلال فترات قياسية من إحداث نقلة نوعية في الأداء الأمني.

وأضاف أنه وبهذه المناسبه نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، لفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، والذي يتزامن مع بشائر وانتصارات عظيمة يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات وخصوصا في نهم وجبال هيلان الشماء مؤكدا موقف محافظة تعز الدائم والثابت في الاصطفاف خلف القيادة السياسية والجيش الوطني في معركة التحرير ، حتى دحر الانقلاب واستعادة الدولة على كل شبر من تراب الوطن.

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وثمن المخلافي جهود قيادة ورجال الشرطة بالمحافظة في الارتقاء بمستوى العمل الامني، للحفاظ على أمن واستقرار محافظة تعز مؤكدا اهتمام ودعم السلطة المحلية للأجهزة الأمنية للقيام بدورها على أكمل وجه ومواجهة كافة التحديات الأمنية.

وحث المخلافي المؤسسة الأمنية على بذل مزيدا من الجهود لتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الأداء الأمني من خلال انتهاج الأساليب المتطورة والتقنيات الحديثة في مجال كشف الجرائم وجمع المعلومات وتكثيف عملية التدريب والتأهيل، لدعم خبرات ومهارات رجال الشرطة.

من جانبه، أكد مدير شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي ان الاجهزة الامنية حققت تحسنا ملحوظا في الاداء رافقها إخفاقات لتحقيق السيطرة على الجريمة وانخفاض معدل الجريمة بنسبة 13%عن العام الماضي 2019م.

ونوه الى أن رؤية الأجهزة الأمنية للعام تتمثل في تسيير حملات أمنية مستمرة لملاحقة المجرمين والفارين من وجه العدالة وتعزيز التعاون مع الالوية العسكرية لضبط المطلوبين للأجهزة الأمنية على ذمة قضايا قتل وسطو على أراضي وانتهاك حرمة الممتلكات العامة والخاصة.

واضاف الاكحلي الى أنه تم وضع استراتيجية للعمل مع القضاء والسلطة المحلية وتأهيل الكادر البشري للحد من حمل السلاح في الأماكن العامة واستكمال البنية التحتية وتقليص الفارق بين البلاغ الأمني وسرعة الضبط وتعزيز الرقابة الاليكترونية وإدارات البحث الجنائي وشرطة السير وإدارة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاهتمام الكامل بأسر الشهداء والجرحى من أبطال الأجهزة الأمنية.

الى ذلك تم استعراض تقرير الأداء للعام 2019م والتي تضمن تسجيل أكثر من 6 الف قضية منها (873) قضية غير مضبوطة والبقية تم ضبطها وإحالتها للتحقيق والنيابة والتحري فيما قيدت (361)ضد مجهول بالاضافة الى (137) الف إصدار وتجديد جوازات و (78) الف بطاقة شخصية و (185)قضية تتعلق بمباحث الأموال العامة.

كما كرمت إدارة شرطة المحافظة في ختام هذا اللقاء أبرز المتعاونين مع الأجهزة الأمنية خلال العام المنصرم حيث تم منح درع شرطة تعز لوكيل المحافظة الشيخ عارف جامل وأركان حرب المحور قائد اللواء 170 دفاع جوي العميد عبدالعزيز المجيدي ورئيس عمليات المحور قائد اللواء الخامس حرس رئاسي العميد عدنان رزيق وقائد شرطة الدوريات وأمن الطرق العقيد محمد مهيوب وقائد كتائب العصبة العقيد مروان عاتق ، كما تم تكريم المبرزين في أداء عملهم من مدراء الإدارات والمصالح والوحدات الأمنية بشهائد التميز تقديرا لجهودهم المبذولة في إنجاح العمل الأمني.