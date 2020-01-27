الحوثية تقصف مناطق للمشتركة في الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية.

Advertisements وأفاد مصدر عسكري ميداني بقيام المليشيات بقصف المواقع بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبقذائف مدفع 106 بشكل عنيف. وأضاف المصدر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع أخرى شمال المنطقة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف. وتواصل مليشيات الحوثي عمليات قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مختلف مديريات ومناطق محافظة الحديدة في إطار خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بالحديدة.

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