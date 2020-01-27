الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة في بيت الفقيه جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي عمليات استهداف طالت مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة بمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات أطلقت نيران اسلحتها المتوسطة صوب مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح مستخدمة الأسلحة عيار 14.5 ومعدلات البيكا بشكل مكثف. واضافت المصادر أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مواقع القوات المشتركة في منطقة الطور مستخدمة الأسلحة الرشاشة منها سلاح الدوشكا وسلاح عيار 12.7 باوقات متفرقة. يذكر أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران كثفت من تصعيدها على مديريات محافظة الحديدة في إطار سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

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