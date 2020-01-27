شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وهام للغاية : الحضرمي عدم نفي الإصلاح حتي الان لتصريحات الحوثيين يشي بأنه داعم للانقلاب ومستفيد منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : السيد يتدخل لفتح خط رئيس قطعه .. بعد جنود محتجون محمد العرب : يفضح انتصارات قناة المسيرة والجزيرة في جبهة نهم بصورة واحدة فقط( صورة وتفاصيل) سلطات الشرعية توجه نداء استغاثة عاجل من العاصمة صنعاء وتدعو لتدخل سريع قبل السقوط الرئيس هادي والجنرال الأحمر وحزب الإصلاح .. الثلاثي الفتاك في اليمن "تجار الجبهات ومدمرو الشرعية" (تفا صيل من العيار الثقيل ومسلسل السقوط للرئيس)

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