شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عــاجل هاذ ما يحدث الان ..هجوم واسع في عدة اماكن على الحوثيين واستعادة المواقع العسكرية والحوثيين ينهارون في كل الجبهات..ومصادر عسكرية تحذر الشرعية من الساعات القادمة ! والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم -

كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن سقوط العديد من القتلي والجرحي بينهم قيادات حوثية ميدانية جراء هجوم مضاد واسع النطاق نفذته قوات الجيش الوطني في جبهة " نهم " .

وأكدت المصادر في تصريحات لـ " اليمني اليوم " أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع انسحبت منها أمس تنفيذا لتنيكك عسكري استهدف تجنب وقوع خسائر في صفوف القوات جراء القصف المكثف لميلشيا الحوثي .

وشددت المصادر على اهمية رفد قوات الجيش في جبهة " نهم " بتعزيزات عاجلة معتبرة أن معركة تحرير " نهم " ستحدد مصير الحرب المستعرة منذ خمس سنوات والطرف المنتصر .

وطالبت المصادر العسكرية قيادة الشرعية والتحالف بدعم قوات الجيش لفرض الحسم العسكري محذرة من الساعات القادمة ستكون حاسمة

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