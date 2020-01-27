شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر عسكرية: الخط الأمامي لقوات الجيش في نهم تراجع إلى الجفرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قالت مصادر عسكرية إن الخط الأمامي لقوات الجيش في مديرية نهم، شرقي صنعاء، تراجع إلى منطقة "الجفرة" بعد أن سيطر الحوثيون على المثلث الرابط بين محافظات الجوف ومارب وصنعاء.

Advertisements وكان الحوثيون قد سيطروا في وقت سابق على معسكر اللواء 312 الاستراتيجي والواقع على تلة "فرضة نهم"، وتمكنوا من السيطرة كذلك على جبال "يام". وأكدت المصدر أن القوات الحكومية خسرت معظم مواقعها في مديرية نهم خلال معارك الأيام الماضية. وبث الحوثيون يوم أمس مقاطع فيديو لقياداتهم العسكرية وهي تتجول في المنطقة

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