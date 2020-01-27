صعدة.. التحالف يشن 5 غارات على مواقع للمليشيا في البقع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 الخليج 365 ـ صعدة شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 27/كانون الثاني/2020، غارات على مواقع للمليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت بخمس غارات مواقع للمليشيا في منطقة البقع التابعة لمديرية كتاف شرقي المحافظة. وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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