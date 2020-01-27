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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا لهذا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
تشهد الأسماك في مدينة المكلا انخفاضا في الأسعار بشكل نسبي بعد ان كان باهضا للغاية في وقت سابق.
وفيما يلي ننشر أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها وفق مسمياتها في حضرموت.. وهي كالتالي:
الثمد - سعر الكيلو 2000 ريال
الشروي - سعرالحوت 650 ريال
الزينوب - سعرالحوت 4500 ريال
العيد (الساردين) - سعر الكيلو 500 ريال
السمك القشار وانواع البابوسي - سعر الكيلو 1600 ريال
المدية - سعرالكيلو 1400 ريال
سعراسماك البياض
الطمكري - سعر الحوت 4500 ريال
القصعر - سعر الحوت 3000 ريال
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