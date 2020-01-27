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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقاء بين بن بريك والحضرمي يبحث توسيع قاعدة الحوار الجنوبي الإثنين 27 يناير 2020 الخليج 365 أكد لقاء بين رئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد بن بريك، والقيادي في الحراك الجنوبي محمد الحضرمي على ضرورة الاستمرار في الحوار الجنوبي وتوسيع قاعدته على المكونات والأطراف الجنوبية.

وشدد اللقاء على أهمية نبذ الخلاف بين أبناء الجنوب للوصول إلى مستقبل الجنوب المنشود المُلبي للمطالب المشروعة . Advertisements وناقش اللقاء المستجدات على الساحة الجنوبية وتطوراتها، والأحداث السياسية ونتائج اتفاق الرياض والمعوقات التي تقف حائلاً أمام تنفيذ بنوده على أرض الواقع. وتطرق اللقاء إلى مناقشة السُبل الكفيلة بتحقيق وحدة الصف وتمتين الجبهة الداخلية الجنوبية لمواجهة التحديات القادمة أمام استحقاقات الشعب الجنوبي في نيل الاستقلال وتقرير المصير. بدوره هنأ محمد الحضرمي اللواء بن بريك بنجاح الدورة الثالثة للجمعية الوطنية، والخروج بتلك القرارات التوصيات القوية ومن ضمنها قرار تشكيل الهيئة العليا للحوار الجنوبي، وإشراك المكونات الجنوبية مع المجلس الانتقالي في هياكل إدارة الجنوب .

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