شكرا لمتابعة خبر عن سلطات الشرعية توجه نداء استغاثة عاجل من العاصمة صنعاء وتدعو لتدخل سريع قبل السقوط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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