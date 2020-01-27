وردنا الآن : انباء مؤكدة عن مصرع قائد القطاع الغربي القيادي البارز الحوثي "أبو عبدالعزيز" مع مرافقية في جبهة تعز

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 04:58 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن مصدر ميداني، مصرع قائد في مليشيا الحوثي الانقلابية، بعد ساعات من قرار الشرعية تحريك جميع جبهات محافظة تعز جنوبي اليمن.

وأكد المصدر ، بأن قائد القطاع الغربي التابع لمليشيا الحوثي والمكنى بأبو عبدالعزيز، لقي مصرعه وعدد من مرافقيه وجرح آخرون، بنيران الجيش الوطني غرب مدينة تعز. أقرأ أيضا : Advertisements وردنا الآن : هستيريا الحوثي وصلت لحد قيامهم بأعتقال وتصفية انصارهم في صنعاء , والسبب ..رفضهم النفير للقتال في صفوف الجماعة بجبهة نهم! وفي وقت سابق، ذكرت مصادر خاصة بأن الشرعية قررت تحريك جبهات تعز ضمن خطة لتحريك عدة جبهات لإرباك مليشيا الحوثي وتخفيف الضغط على جبهة نهم. وتعتبر جبهة تعز هي الجبهة الخامسة بعد تحريك كلا من جبهة صعدة والبيضاء والضالع وصرواح.



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