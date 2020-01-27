شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : هستيريا الحوثي وصلت لحد قيامهم بأعتقال وتصفية انصارهم في صنعاء , والسبب ..رفضهم النفير للقتال في صفوف الجماعة بجبهة نهم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 04:16 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية، امس الأحد، على اعتقال العشرات من الجنود والموالين للجماعة في العاصمة صنعاء بحجة رفضهم النفير للقتال في صفوف الجماعة بجبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

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وذكر مصدر خاص بحسب ما نشر موقع "العاصمة أونلاين" إن مليشيات الحوثي شنت صباح يوم امس حملة اعتقالات في أوساط عشرات الجنود والموالين للجماعة في صنعاء، بحجة رفضهم رفد جبهاتها بالمقاتلين.

ويأتي هذا في الوقت الذي تتعرض الجماعة لاستنزاف كبير في أعداد مقاتليها الذين يصلون بالمئات الى مشافي العاصمة بصورة يومية مع استمرار المواجهات بوتيرة عنيفة في جبهات نهم والجوف وصرواح.

الى ذلك، أفاد المصدر إن المليشيات قامت في ساعة متأخرة ليلة أمس السبت، بجمع المشرفين وعناصر الجماعة في المطار وبني الحارث في صنعاء وقامت بإرسالهم الى جبهة نهم بملابسهم وبنادقهم الشخصية قسرياً.

