شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن محمد العرب يكشف الأن عن مفاجأة مدوية موثقة بالدليل تنسف كل انتصارات الحوثي الزائفة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف مراسل قناتي العربية والحدث محمد العرب، زيف قناتي المسيرة التابعة للحوثي، والجزيرة التابعة لقطر، في الأحداث الأخيرة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

ونشر العرب تغريدة في حسابه على "تويتر" رصدها (أحداث نت) صورة لقيادي حوثي قتل الخميس الماضي (23/1) وعرضته المسيرة والجزيرة السبت(25/1)، ضمن انتصارات قواتها في الجبهة، أي بعد يومين من مقتله.

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وأكد بأن هذا يدل أن الصور التي بثت اليوم قديمة.. كاشفا بأن جثته مازالت لدى الجيش الوطني.

وفي وقت سابق، أطلق محمد العرب وصفا جديدا للقيادي الحوثي أبو علي الحاكم، متهماً إياه بتقديم المئات من الزنابيل في مأرب من أجل صورة .

ووصف، أبو علي الحاكم بـ (الصغير) وأنه جديد على الحرب وصغير على قيادتها، بدفعه لمئات الزنابيل من أجل التقاط صورة، حيث وصفها بأغرب صورة في التاريخ .

وقال العرب: "سنضحك طويلا على الشامتين بتعثرنا.. ليس العيب أن تتعثر الرجال لكن العيب أن لا تنهض من جديد.. وين أبو علي الحاكم الان".

وأضاف العرب قائلاً: "جديد أنت على الحرب يا صغير تدفع بمئات الزنابيل من أجل صورة تلك لعمري أغرب صورة في التاريخ.. النصر الاعلامي ثمنه دماء الزنابيل والسذج هذا هو ديدن الحوثي".