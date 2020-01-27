شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد الصور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد الصور" • شاهد بالفيديو : معركة حامية الوطيس بين بن سلمان وصحفي بريطاني سأله عن "فضيحة الهاتف" ؟ Advertisements • هل تذكرون الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" ..شاهدو كيف كانت بالحجاب وكيف اصبحت بالمايوه .."صور عارية تشعل مواقع التواصل" • وردنا الان : مقاول الجيش المصري الهارب "محمد علي" يفجر مفاجأة ستحدث لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد عزل “السيسي” --------------------------------- >وثقت الإعلامية لجين عمران، الاستعداد لحفل «ليلة ياسر بوعلي» الذي أقيم قبل يومين على مسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض، مؤكدة على برودة الطقس.

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كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد الصور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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