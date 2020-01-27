شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالفيديو : معركة حامية الوطيس بين بن سلمان وصحفي بريطاني سأله عن "فضيحة الهاتف" ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في موقف أثار استهجان الجميع، تجرأ الصحفي البريطاني وسأل «بن سلمان» عن فضيحة اختراق هاتف هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، فما كان من وزير الطاقة السعودي إلا أن شتمه.

وفي التفاصيل فإن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، شتم صحفيا بريطانيا على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، عندما حاول الصحفي من شبكة ITV News البريطانية، جويل هيلز، الحصول على تعليق من الوزير على مزاعم وقوف السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان شخصيا وراء اختراق هاتف مؤسس شركة "أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست" الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.

---------------------------------

ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن :

• مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد الصور"

• شاهد بالفيديو : معركة حامية الوطيس بين بن سلمان وصحفي بريطاني سأله عن "فضيحة الهاتف" ؟

• هل تذكرون الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" ..شاهدو كيف كانت بالحجاب وكيف اصبحت بالمايوه .."صور عارية تشعل مواقع التواصل"

Advertisements

• وردنا الان : مقاول الجيش المصري الهارب "محمد علي" يفجر مفاجأة ستحدث لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد عزل “السيسي”

---------------------------------



ورفض الأمير عبد العزيز منذ البداية التعليق على الموضوع، مشيرا إلى أنه وزير للطاقة وليس مسؤولا معنيا بهذه المسألة، غير أن الصحفي سأله مجددا: "لماذا اخترقت السعودية هاتف جيف بيزوس؟"

ورد الأمير السعودي على ذلك بالقول إن الصحفي يطرح "سؤالا خاطئا في مكان خاطئ"، مضيفا: "كل ما تفعله الآن لا يهدف إلا إلى جذب الاهتمام".

ثم سأل الصحفي الوزير عما إذا كانت السعودية تعد بيزوس "هدفا مشروعا"، ليرد الوزير على ذلك بالقول: "أعتقد أن ذلك سخرية ونكتة".

وتابع الصحفي متسائلا:" هل يبدو ذلك سخرية؟ الناس قلقون من الهجمات السيبرانية !"، غير أن الوزير قاطعه بالقول: "أنت غبي".

وواصل الصحفي: "هل تعتقد أنني غبي"؟ ورد الوزير: "نعم".

وجاء ذلك على خلفية صدور تقرير أممي خلص إلى أن هاتف بيزوس تعرض للاختراق إثر تسلمه رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.