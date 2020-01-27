شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحوثي يقع بالفخ .. بشرى سارة وردتنا الان من على مشارف صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لازالت المعارك متواصلة في جبهة نهم في عملية استنزاف ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في جبهات القتال بمحافظتي صنعاء والجوف من قبل القوات الحكومية.

ووقعت ميلشيا الحوثي المتمردة في فخ هو الأخطر عليها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واجتياحها للمناطق والمحافظات اليمنية.

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ونجحت القوات الحكومية في تنفيذ عمليات استدراج ميلشيا الحوثي المتمردة إلى مناطق وأودية محافظتي الجوف وصنعاء, بعد عمليات انسحابات تكتيكية.وشنت هجوم مضاد جعل المليشيا تتراجع وتترك الجثث متناثرة

وتمكنت القوات الحكومية من اجبار عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة من الخروج من أوكارهم وتحصيناتهم الصعبة والتضاريس الجغرافية الخطرة.

وتوضح كل المصادر أنه تتواصل عملية الاستنزاف لعناصر ميلشيا الحوثي المتمردة بشكل غير مسبوق ويمثل أضعاف مهولة لما خسرته الميلشيا طوال السنوات الماضية من المواجهات.

مصادر متعددة أكدت ازدحام شوارع وأحياء ومساجد ومقابر العاصمة صنعاء وذمار وعمران بتشييع جثامين قتلى ميلشيا الحوثي المتمردة.

وتذكر المصادر أن مستشفيات العاصمة صنعاء الحكومية والخاصة ممتلئة بقتلى الميلشيا وأن العويل يضج بكل منزل.