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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..قناة الجزيرة تبث هذا الخبر العاجل الذي جعل عبد الملك الحوثي يرفع رأية النصر وجعلت هادي والجنرال الاحمر يسلمون بالامر الواقع (صورة)

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كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة..قناة الجزيرة تبث هذا الخبر العاجل الذي جعل عبد الملك الحوثي يرفع رأية النصر وجعلت هادي والجنرال الاحمر يسلمون بالامر الواقع (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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