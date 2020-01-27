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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الخارطة المرعبة والمخيفة التي تكشف ادق تفاصيل المواجهات المشتعلة في كافة جبهات مديرية نهم والجوف ومن هو المنتصر؟

تصاعدت المواجهات بين مليشيا الحوثي الإنقلابية والجيش الوطني في كافة جبهات مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وفي مناطق متفرقة من محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن مليشيا الحوثي سيطرة اليوم الأحد، على مدينة براقش التاريخية ومنطقة الصفراء في مديرية مجزر شمال غربي محافظة مأرب (شرق صنعاء)، بعد معارك عنيفة ضد القوات الحكومية.

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وكانت مصادر محلية أفادت لـ " المشهد اليمني " عن سقوط أجزاء كبيرة من معسكر الفرضة ومعظم النقيل بالإضافة إلى مناطق الحول والمداريج ووادي ملح وبران وجبلي القرن والشبكة بيد الحوثيين ،بينما الجيش الوطني تتمكن من إستعادة السيطرة على جبال صلب والكسارة وكذلك على مواقع مطلة على مفرق الجوف.

وحسب المصادر، فإن معارك عنيفة تدور في هذه الاثناء بين الجيش والحوثيين في "العقبة" بين الجوف ومأرب بعد أن فرض الحوثيون سيطرتهم على معظم مواقع مديرية نهم.

وأشارت المصادر إلى أن معارك عنيفة تدور الآن في منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب، إذ يحاول الحوثيون السيطرة على المنطقة بعد ساعات من سيطرتهم على المثلث الرابط بين محافظات الجوف ومأرب وصنعاء.



وفي الجوف أيضاً، ذكرت المصادر ان معارك عنيفة أخرى تدور بين الجانبين في مديرية المتون، إذ تستميت القوات الحكومية للتمسك بمواقعها، من بينها المجمع الحكومي بالمديرية.

وفي مديرية نهم، قال المصدر إن الخط الأمامي لقوات الجيش تراجع إلى منطقة "الجفرة" بعد أن سيطر الحوثيون على مفرق الجوف، وكان الحوثيون قد سيطروا في وقت سابق على معسكر اللواء 312 الواقع على تلة "فرضة نهم" الاستراتيجية، وتمكنوا من السيطرة على جبال "يام".

وشنت مقاتلات التحالف العربي، أكثر من 30 غارة جوية في الساعات القليلة الماضية، استهدفت تجمعات للحوثيين في مديرية نهم بصنعاء. والجوف.

وبحسب المصادر، فإن المواجهات بين الجانبين أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخص أغلبهم من الحوثيين بسبب الهجوم بينما الجيش الوطني ثابت في الدفاع .