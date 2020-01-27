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صنعاء - ياسمين الخيامي - البخيتي يباغت كافة اليمنيين في المناطق المحررة وغير المحررة ويطالبهم فورا ودون ابطاء للقيام بهذا العمل العاجل قبل ان تحل الكارثة المرعبة على الشماليين والجنوبيين

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