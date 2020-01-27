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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحذيرات من موجة برد شديدة بشبوة وحضرموت الإثنين 27 يناير 2020 الخليج 365 أوضحت جهات الطقس أن مناطق وادي وصحراء حضرموت والمهرة وشبوة ستشهد الإثنين والثلاثاء، موجة برد شديدة.

Advertisements وبّينت جهات الطقس أن الأجواء ستعود إلى الاستقرار بدايةً من يوم الجمعة القادمة. ودعت جهات الطقس، جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر مع ارتداء الملابس الشتوية.

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