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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحذيرات من موجة برد شديدة بشبوة وحضرموت
الإثنين 27 يناير 2020
الخليج 365
أوضحت جهات الطقس أن مناطق وادي وصحراء حضرموت والمهرة وشبوة ستشهد الإثنين والثلاثاء، موجة برد شديدة.
وبّينت جهات الطقس أن الأجواء ستعود إلى الاستقرار بدايةً من يوم الجمعة القادمة.
ودعت جهات الطقس، جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر مع ارتداء الملابس الشتوية.
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