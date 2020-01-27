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تحذيرات من موجة برد شديدة بشبوة وحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحذيرات من موجة برد شديدة بشبوة وحضرموت

الإثنين 27 يناير 2020

تحذيرات من موجة برد شديدة بشبوة وحضرموت

الخليج 365

أوضحت جهات الطقس أن مناطق وادي وصحراء حضرموت والمهرة وشبوة ستشهد الإثنين والثلاثاء، موجة برد شديدة.

 

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وبّينت جهات الطقس أن الأجواء ستعود إلى الاستقرار بدايةً من يوم الجمعة القادمة.

 

ودعت جهات الطقس، جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر مع ارتداء الملابس الشتوية.

 

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