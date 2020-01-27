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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اشتعال المواجهات في جبهات البيضاء وسط البلاد الإثنين 27 يناير 2020 الخليج 365 شنت القوات الحكومية هجوما عنيفا وواسعا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط البلاد.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية شنت هجوما عنيفا على مواقع ميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة "قانية" ومنطقة "الظهرة" بمديرية قيفه بمحافظة البيضاء. وذكرت المصادر أن الهجوم مصحوبا بقصف مدفعي مكثف تشنه القوات الحكومية على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي المتمردة. وأوضحت المصادر أن المواجهات مستمرة حتى اللحظة وعلى أشدها بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

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