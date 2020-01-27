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استشهاد أحد مواطني حيس برصاص مليشيا الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهاد أحد مواطني حيس برصاص مليشيا الحوثي

الإثنين 27 يناير 2020

استشهاد أحد مواطني حيس برصاص مليشيا الحوثي

الخليج 365

استشهد مواطن من أهالي مديرية حيس جنوب مدينة الحديدة مساء الأحد، برصاص قناصة مليشيا الحوثي.

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وقالت مصادر محلية إن المواطن سعيد سالم كعيل البالغ من العمر 45 عاماً استشهد برصاص قناصة المليشيات.

 

ونوهت إلى أن المليشيات الحوثية واصلت استهداف منازل المواطنين في حيس.

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