شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد أحد مواطني حيس برصاص مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهاد أحد مواطني حيس برصاص مليشيا الحوثي الإثنين 27 يناير 2020 الخليج 365 استشهد مواطن من أهالي مديرية حيس جنوب مدينة الحديدة مساء الأحد، برصاص قناصة مليشيا الحوثي.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المواطن سعيد سالم كعيل البالغ من العمر 45 عاماً استشهد برصاص قناصة المليشيات. ونوهت إلى أن المليشيات الحوثية واصلت استهداف منازل المواطنين في حيس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد أحد مواطني حيس برصاص مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.