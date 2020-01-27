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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد أحد مواطني حيس برصاص مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهاد أحد مواطني حيس برصاص مليشيا الحوثي
الإثنين 27 يناير 2020
الخليج 365
استشهد مواطن من أهالي مديرية حيس جنوب مدينة الحديدة مساء الأحد، برصاص قناصة مليشيا الحوثي.
وقالت مصادر محلية إن المواطن سعيد سالم كعيل البالغ من العمر 45 عاماً استشهد برصاص قناصة المليشيات.
ونوهت إلى أن المليشيات الحوثية واصلت استهداف منازل المواطنين في حيس.
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