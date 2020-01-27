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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالأسلحة المتوسطة.. قصف حوثي لبعض مواقع بيت الفقيه الإثنين 27 يناير 2020 الخليج 365 قصفت مليشيا الحوثي، الأحد، مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة بمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة صوب مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح مستخدمة الأسلحة عيار 14.5 ومعدلات البيكا بشكل مكثف. وفتحت المليشيات نيران أسلحتها الرشاشة صوب مواقع القوات المشتركة في منطقة الطور مستخدمة الأسلحة الرشاشة منها سلاح الدوشكا وسلاح عيار 12.7.

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