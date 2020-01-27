شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ..نشوب حالة تمرد ضد الإمارات في جبهة الساحل الغربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 04:40 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف قيادي في المقاومة الجنوبية، عن بوادر تمرد ضد الإمارات في جبهة الساحل الغربي.

وقال القيادي عادل الحسني في تغريدة للتو رصدها (أحداث نت): "‏جنود وقيادات في الساحل الغربي تدعوا لفتح جبهة الساحل الغربي، والإمارات تمنع ذلك".

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وأضاف: "وربما يحصل تمرد في الساعات القادمة".

وفي وقت سابق، كشف الحسني عن تنسيق بين الحوثيين والامارات بشأن إسقاط محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.

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وقال بإنه تم القبض على شحنة من الطائرات المسيرة واسلحة نوعية كانت في طريقها للحوثيين.

ولم يحدد القيادي المنطقة أو الجهة التي القت القبض على الشحنة.

وأشار إلى أنه التحقيقات كشفت أن شحنة الطائرات والأسلحة خرجت من ميناء المكلا في حضرموت "الذي تشرف عليه الإمارات".

وأضاف: "كل هذا يأتي في سياق الترتيب لإسقاط مأرب الذي فشل ولله الحمد".

ولم يصدر تأكيد أو نفي رسمي لما أورده الحسني في حسابه.

وسبق للقوات الحكومية قبل أكثر من عام القبض على شحنة طائرات بدون طيار في الجوف وأجهزة اتصالات قادمة من عدن ولديها تصريح مرور من تشكيلات موالية للإمارات، كانت في طريقها للحوثيين.

ومنذ أيام تحاول مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التقدم نحو محافظة مأرب الغنية بالنفط، والتي يقع فيها المقر الرئيسي لوزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش الموالي للحكومة الشرعية.

وتشهد العلاقة بين الحكومة اليمنية والإمارات توترا حادا بلغ ذروته في أغسطس 2018 إبان تنفيذ قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي انقلابا على الحكومة الشرعية وسيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن.