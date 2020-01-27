شكرا لقرائتكم خبر عن موجز ..قائد عسكري هذه هي احداث وحقيقة معركة مفرق الجوف ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 05:31 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف مصدر عسكري، حقيقة الأخبار التي تتحدث عن سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على مفرق الجوف، أمس الأحد.

وقال المصدر ، بأن مفرق الجوف لم يسقط بيد الحوثي، وفق ما أشاعته قناة الجزيرة ومليشيا الحوثي الساعات الماضية وحتى اللحظة.

وأضاف: "الحوثيون سيطروا على مفرق الجوف إلى تاريخ 25 يناير وفجر 26 يناير (اليوم التالي) سيطر عليه الجيش".

من جهته كشف مراسل قناتي العربية والحدث محمد العرب، زيف قناتي المسيرة التابعة للحوثي، والجزيرة التابعة لقطر، في الأحداث الأخيرة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

ونشر العرب تغريدة في حسابه على "تويتر" رصدها صورة لقيادي حوثي قتل الخميس الماضي (23/1) وعرضته المسيرة والجزيرة السبت(25/1)، ضمن انتصارات قواتها في الجبهة، أي بعد يومين من مقتله.

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وأكد بأن هذا يدل أن الصور التي بثت اليوم قديمة.. كاشفا بأن جثته مازالت لدى الجيش الوطني.

وفي وقت سابق، أطلق محمد العرب وصفا جديدا للقيادي الحوثي أبو علي الحاكم، متهماً إياه بتقديم المئات من الزنابيل في مأرب من أجل صورة .

ووصف، أبو علي الحاكم بـ (الصغير) وأنه جديد على الحرب وصغير على قيادتها، بدفعه لمئات الزنابيل من أجل التقاط صورة، حيث وصفها بأغرب صورة في التاريخ .

وقال العرب: "سنضحك طويلا على الشامتين بتعثرنا.. ليس العيب أن تتعثر الرجال لكن العيب أن لا تنهض من جديد.. وين أبو علي الحاكم الان".

وأضاف العرب قائلاً: "جديد أنت على الحرب يا صغير تدفع بمئات الزنابيل من أجل صورة تلك لعمري أغرب صورة في التاريخ.. النصر الاعلامي ثمنه دماء الزنابيل والسذج هذا هو ديدن الحوثي".

