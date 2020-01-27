شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" ..شاهدو كيف كانت بالحجاب وكيف اصبحت بالمايوه .."صور عارية تشعل مواقع التواصل" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت الفتاة السعودية التي هربت من المملكة وحصلت على حق اللجوء في كندا، رهف القنون، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصورة جريئة للغاية بدت فيها شبه عارية تمامًا.

وظهرت رهف القنون في صورتين نشرتهما، بالنقاب الذي أكدت أنها أجبرت عليه، وفي الصورة الأخرى بمايوه بحر مثير، وعلقت قائلة «:كبر تغيير في حياتي.. من إجباري على ارتداء النقاب والتحكم فيَّ من قبل الرجال، إلى كوني امرأة حرة".

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وأحدثت الصورة ضجة بين نشطاء في السعودية، موجهين لها انتقادات وشتائم حادة، وأشار البعض إلى أنها أصبحت غير سعودية والجميع تبرأ منها.

وكانت قصة الشابة السعودية، التي هربت من عائلتها إلى تايلاند ثم إلى كندا، أثارت ضجة كبرى في العالم، وتسببت أكثر من مرة في غضب العديد من السعوديين.

وظهرت قبل ذلك رهف القنون، بكأس خمرة وفي صورة أخرى سيجارة حشيش، كما أعربت عن استمتاعها بتجربة لحم الخنزير في منشور آخر، لكن ما زاد الطين بلة هو احتفالها باليوم العالمي للمرأة في كندا مؤخرا، ورفعها علم المثليين جنسيا وتغطية جسدها به، وهو ما جعل البعض يفسر هروبها من السعودية بأنها كانت تبحث عن الحرية الجنسية والجسدية فقط.