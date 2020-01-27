شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إعلان هام من الجيش الوطني يقصم ظهر كل الحوثيين ويكشف الحقيقة التي يحاولون اخفائها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفي المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي، الانباء التي تروج لها مليشيات الانقلاب الحوثية، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء. واكد مجلي في مداخلة هاتفية مع قناة" اليمن اليوم" ان الجيش الوطني لا يزال يسطر انتصارات بطولية وما تروج له المليشيات من انتصارات اكاذيب باطلة. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • وردنا الان : مقاول الجيش المصري الهارب "محمد علي" يفجر مفاجأة ستحدث لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد عزل “السيسي” • عاجـــل : الرئيس المصري ينازع سكرات الموت .. انتكاسة صحية وانهيار مفاجئ وخطير ..شاهد صور وتفاصيل مباشرة الأن • عـــــاجـــــل : الشرعية ترسل ابرز قائدين إلى جبهة نهم لإقتحام صنعاء وإعلان النصر الكبير .. «تطورات طارئة الان وساعات مفصلية» Advertisements • عاجـــل : طلائع الجيش الوطني تصل الان إلى أول مناطق بني حشيش .. اقترب فتح صنعاء • وداعا للشيب والشعر الأبيض إلى الأبد .. هذة الوصفة البسيطة لها مفعول سحري وتعيد لك شبابك خلال ثلاثة أيام فقط ..شاهد • ستعود قوي جدا حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام .. ملعقة واحدة كل يوم من هذا المنتج المتوفر في كل مكان تغنيك عن كل المنشطات الجنسية .. شاهد --------------------------------- واضاف ان قوات الجيش متحكمه بزمام الامور بعد سيطرتها على جبل هيلان وانها عازمة على استكمال تحرير ما تبقي من مواقع في الجوف ومأرب وبقية اليمن. وعن جبهة الجوف اكد المتحدث الرسمي للجيش اليمني ان المعارك لا زالت على أشدها نافيا ان تكون مليشيات الحوثيين سيطرت على مواقع وما يتم الترويج له من اخترقات يضحون بمئات القتلى من اجل اخذ صورة قبل ان يلوذون بالفرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان هام من الجيش الوطني يقصم ظهر كل الحوثيين ويكشف الحقيقة التي يحاولون اخفائها ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.