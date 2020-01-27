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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : مهدي المشاط يجن جنونه ويتهم ابو علي الحاكم بانه فاشل بعد اجتياز طلائع الجيش والقبائل فرضة نهم والسيطرة الكاملة عليها ويصلون إلى هذه المنطقة

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : مهدي المشاط يجن جنونه ويتهم ابو علي الحاكم بانه فاشل بعد اجتياز طلائع الجيش والقبائل فرضة نهم والسيطرة الكاملة عليها ويصلون إلى هذه المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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