شكرا لمتابعة خبر عن اللواء سلطان العرادة يفاجئ الجميع وييرفض المجاملة والنفاق ويكشف عن أقذر مؤامرة على مأرب ..وخيانة كبرى تعرض لها الجيش الوطني في نهم والجوف !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اللواء سلطان العرادة يفاجئ الجميع وييرفض المجاملة والنفاق ويكشف عن أقذر مؤامرة على مأرب ..وخيانة كبرى تعرض لها الجيش الوطني في نهم والجوف !!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء سلطان العرادة يفاجئ الجميع وييرفض المجاملة والنفاق ويكشف عن أقذر مؤامرة على مأرب ..وخيانة كبرى تعرض لها الجيش الوطني في نهم والجوف !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.